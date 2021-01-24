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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:33184

Спортсмены Сумщины вошли в состав кандидатов на участие в XI Всемирных играх

Приказом Министерства молодежи и спорта Украины № 2824 утвержден состав спортсменов-кандидатов к участию в XI Всемирных играх 2022 года в г. Бирмингем (США), среди которых есть представители Сумщины.

В частности, это - Владислав Великодный и Анастасия Курашвили - спортивная аэробика, Таисия Марченко - спортивная акробатика, Алексей Савченко и Ольга Панченко - спортивное ориентирование.

Справка

Всемирные игры - международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК).

Организатором Всемирных игр является Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA), образованная в 1980 году по инициативе руководителей 12 спортивных федераций, которые стремились к популяризации и повышения статуса своих видов спорта до включения их в Олимпийскую программу.

Последние игры проходили 20-30 июля 2017 года в Польше (Вроцлав).

Спорт
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