В Сумах спасатели деблокировали двух человек из искореженного результате ДТП автомобиля (видео)

В результате происшествия 45-летнего водителя и его 45-летнюю пассажирку зажало деформированными металлическими конструкциями транспортного средства. Для деблокирования пострадавших привлекались отделения дежурных караулов 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей. Спасатели с помощью специального инструмента оперативно разжали передние двери. Под наблюдением медиков травмированных было транспортировано к «скорой».
Всего для оказания помощи привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.