В Сумах спасатели деблокировали двух человек из искореженного результате ДТП автомобиля (видео) 1 февраля в 14:42 к спасателям поступило сообщение, что в г. Сумы, по ул. 20 лет Победы (район Прокофьевского моста), водитель автомобиля Hyundai «Elantra» допустил наезд на столб линии электропередач.

В результате происшествия 45-летнего водителя и его 45-летнюю пассажирку зажало деформированными металлическими конструкциями транспортного средства. Для деблокирования пострадавших привлекались отделения дежурных караулов 1-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей. Спасатели с помощью специального инструмента оперативно разжали передние двери. Под наблюдением медиков травмированных было транспортировано к «скорой».

Всего для оказания помощи привлекалось 3 единицы техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.