Сумские реформаторы предлагают властям серьезно взяться за маршрутки

Про окремі питання врегулювання пасажирських перевезень на території Сумської міської територіальної громади

З метою невідкладного вирішення проблемних питань та забезпечення надання якісних послуг у сфері пасажирських перевезень, керуючись статтями 10, 24, 74 Регламенту роботи Сумської міської ради VIІI скликання, статтями 5, 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заслухати на найближчому засіданні Сумської міської ради звіт Відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг (Яковенко С.В.) за 2020 рік та січень-лютий 2021 року про стан виконання Відділом функцій контролю за дотриманням договорів про організацію перевезень пасажирів, зокрема:

1.1. дотримання перевізниками вимог договорів стосовно щоденної чисельності рухомого складу на маршрутах, кількості здійснених протягом дня рейсів, дотримання графіків руху за кожним із маршрутів;

1.2. забезпечення транспортних засобів приватних перевізників працюючими засобами GPS-моніторингу, організації можливості доступу пасажирів до інформації в режимі онлайн, та застосовані Відділом заходи реагування задля усунення порушення вимог пункту 2.3.14 типових договорів;

1.3. налагодження контролю за стан виконання перевізниками плану оновлення рухомого складу у відповідності до 2.3.27-2.3.28 типових договорів;

1.4. стан роботи з реєстрацією Відділом скарг громадян на роботу пасажирського транспорту у розрізі звернень у письмовому вигляді, електронною поштою, телефоном, на фейсбук-сторінці, та реагуванням на порушені у скаргах проблеми.

2. До 01.04.2021 ініціювати публічне звітування Відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг (Яковенко С.В.) та Комунального підприємства “Електроавтотранс” Сумської міської ради (Новик А.В.) про стан виконання Програми розвитку міського пасажирського транспорту на 2019-2021 роки. Зокрема з питань:

2.1. Результати реалізації підпроєкту "Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у м. Суми" (придбання тролейбусів) (за 2020 рік).

2.2. Впровадження єдиної міської системи GPS-контролю міського пасажирського транспорту в режимі реального часу.

2.3. Проведення капітальних ремонтів тролейбусів.

2.4. Фінансові показники КП «Електроавтотранс» (реальне/заплановане зростання прибутку та пасажиропотоку).

2.5. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту.

2.6. Заплановані видатки та строки проведення обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах (план на 2021).

2.7. Строки коригування схеми руху громадського транспорту м. Суми (план на 2021).

2.8. Строки та етапи впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті

2.9. Інше.

3. Доручити відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради (Яковенко С.В.):

3.1. В термін до 01.04.2021 забезпечити 100% дотримання перевізниками договірних умов щодо обладнання транспортних засобів, що використовуються на маршрутах, відеоспостереженням та засобами GPS, їх працездатність, забезпечення всіх бажаючих доступом до інформації через мережу інтернет в режимі он-лайн.

3.2. Протягом березня-квітня 2021 року організувати проведення систематичних перевірок (не рідше ніж раз на тиждень) за дотриманням приватними перевізниками графіків та інтервалу руху, зокрема, у вечірній час.

3.3. До 15.03.2021 впровадити систему реєстрації скарг, що надаються до Відділу методом телефонного зв’язку, з використанням фейсбук-сторінки, за допомогою електронної пошти, шляхом передачі письмового звернення. Забезпечити щоквартальний звіт на сайті Сумської міської ради та фейсбук-сторінці Відділу про кількість поданих скарг/звернень у розрізі кожного з каналів зв’язку та вжиті заходи за результатами їх розгляду.

3.4. До 15.03.2021 налагодити скоординовану співпрацю зі “Службою 1580” щодо прийому тематичних скарг/звернень від містян у вихідні дні та неробочий час з наступним розглядом їх Відділом.

3.5. Протягом березня 2021 звернутися до Управління Патрульної поліції в місті Суми та Управління Укртрансбезпеки в Сумській області з проханням посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху та технічним станом транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення на території Сумської територіальної громади.

3.6. До 01.04.2021 звернутися до Управління Держпраці у Сумській області з проханням проведення позапланових перевірок приватних перевізників на предмет дотримання норм чинного законодавства.

3.7. До 01.05.2021 організувати відкриту зустріч приватних перевізників та представників банківських установ з метою запровадження безготівкової оплати за проїзд з використанням QR-кодів чи POS-терміналів, як першого кроку підготовчого етапу до запуску системи електронного квитка.

3.8. Здійснити розрахунок необхідних сум бюджетних коштів для впровадження монетизації пільгового проїзду та надати дані з пропозиціями для розгляду профільним депутатським комісіям для порівняння із наявною сумою компенсації пільгового перевезення та прийняття оптимального рішення.

3.9. Переглянути комунальне замовлення та змінити графіки руху комунального транспорту з метою збільшення кількості рухомого складу на маршрутах в денний та вечірній час (т.зв. міжпіковий період).

3.10. До 15.04.2021 актуалізувати графіки руху автобусів приватних перевізників та оприлюднити актуальну інформацію на сайті Сумської міської ради.

3.11. У разі неможливості дотримання договірних умов певними перевізниками на окремих маршрутах ініціювати розірвання договорів із порушниками з підстав та у порядку, передбачених договорами, або внести відповідні зміни в умови надання послуг та забезпечити перегляд тарифів на перевезення виключно з урахуванням рівня витрат на здійснення перевезень тією кількістю транспортних засобів та рейсів, які фактично здійснюються.

4. Доручити департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради (Журба О.І.) та відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради (Яковенко С.В.):

4.1. Забезпечити обладнання місць зупинки автобусів на міських маршрутах, що обслуговуються приватними перевізниками, трафаретами з найменуванням зупинки і номерами маршрутів, відомостями про режим роботи автобусів, найменування початкового та кінцевого пунктів маршрутів у відповідності до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176. У разі коли інтервал руху на міському маршруті не перевищує 10 хвилин, на трафаретах зазначається інтервал руху протягом доби, в разі більшого інтервалу - час відправлення автобусів із зупинки.

4.2. До 01.04.2021 розробити графік облаштування місць зупинок відповідними трафаретами та розрахувати необхідні кошти для проведення даного виду робіт на діючих автопавільйонах (навісах).

4.3. Протягом 2021 року та надалі при встановленні нових зупиночних автопавільйонів (навісів) передбачити обов'язкове їх облаштування усією передбаченою Правилами інформацією.

4.4. Розглянути можливість обладнання зупинок пішохідними огорожами та іншими відповідними технічними засобами для забезпечення безпеки дорожнього руху, а посадочні площадки транспортними огорожами.

5. Рекомендувати виконавчому комітету Сумської міської ради після закінчення дії договорів про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми або в разі їх дострокового розірвання передбачити в умовах транспортного конкурсу наступні вимоги:

5.1. Запровадження використання електронного квитка в міському пасажирському транспорті на базі процесінгової системи виконавчого комітету Сумської міської ради.

5.2. Використання рухомого складу середньої та великої пасажиромісткості.

5.3. Запровадження розрахунку з перевізниками на базі виконаної ними транспортної роботи.

5.4. Включення до критеріїв визначення переможців негативного показника для перевізників, що допускали порушення під час обслуговування маршрутів в попередньому періоді надання послуг.

5.5. До складу конкурсного комітету з питань перевезень пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах Сумської міської ОТГ обов’язково залучати представників громадськості, що представлятимуть права містян як пасажирів громадського транспорту задля підвищення якості суспільного життя сум’ян.

6. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

7. Організацію виконання даного рішення покласти заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, а контроль на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв’язку Сумської міської ради