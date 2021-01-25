На Сумщине остался 121 млн грн неиспользованной образовательной субвенции

Эта субвенция из государственного бюджета направляется местным бюджетам на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования.
«Остатки образовались в 34 бюджетах громад – 51,5 млн гривен. В то же время в 3 громадах остатки средств образовательной субвенции отсутствуют. На счетах районных бюджетов ликвидируемых районов области накопилось 18,3 млн грн, и в соответствии с Законом №1009 эти средства направляются в громады, на территориях которых расположены соответствующие учреждения, финансируемые за счет образовательной субвенции», - отмечает советник по вопросам местных финансов и управления Сумского регионального офиса Программы U-LEAD Ирина Алеева.
По ее словам, согласно Бюджетному кодексу, эти остатки средств образовательной субвенции могут быть использованы в течение 2021 года с учетом целевого назначения субвенции, то есть на оплату труда с начислениями педагогических работников.
Также средства могут быть использованы на обновление материально-технической базы учреждений образования. Кроме этого, в соответствии с решениями Кабинета Министров Украины разрешено использовать эти средства на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения безопасного учебного процесса в учреждениях общего среднего образования: закупку средств индивидуальной защиты (защитные маски, одноразовые перчатки, защитные щитки), дезинфицирующих средств, пирометров (инфракрасных термометров) и услуг по дезинфекции помещений), сообщает сайт облсовета.