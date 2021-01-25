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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине остался 121 млн грн неиспользованной образовательной субвенции

По информации Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 1 января 2021 года на счетах местных бюджетов Сумщины образовалось 121 млн грн неиспользованных остатков образовательной субвенции.

Эта субвенция из государственного бюджета направляется местным бюджетам на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования.

«Остатки образовались в 34 бюджетах громад – 51,5 млн гривен. В то же время в 3 громадах остатки средств образовательной субвенции отсутствуют. На счетах районных бюджетов ликвидируемых районов области накопилось 18,3 млн грн, и в соответствии с Законом №1009 эти средства направляются в громады, на территориях которых расположены соответствующие учреждения, финансируемые за счет образовательной субвенции», - отмечает советник по вопросам местных финансов и управления Сумского регионального офиса Программы U-LEAD Ирина Алеева.

По ее словам, согласно Бюджетному кодексу, эти остатки средств образовательной субвенции могут быть использованы в течение 2021 года с учетом целевого назначения субвенции, то есть на оплату труда с начислениями педагогических работников.

Также средства могут быть использованы на обновление материально-технической базы учреждений образования. Кроме этого, в соответствии с решениями Кабинета Министров Украины разрешено использовать эти средства на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения безопасного учебного процесса в учреждениях общего среднего образования: закупку средств индивидуальной защиты (защитные маски, одноразовые перчатки, защитные щитки), дезинфицирующих средств, пирометров (инфракрасных термометров) и услуг по дезинфекции помещений), сообщает сайт облсовета.

Экономика
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