Полицейские разыскивают псевдобанкира, который опустошил счет 51-летней роменчанки Злоумышленник под предлогом «предотвращения мошеннического нападения на банковскую карточку» заявительницы узнал всю необходимую информацию и похитил со счета 30 тыс. гривен.

На этот раз жертвой злоумышленника стала 51-летняя жительница с. Андрияшевка. Работникам Роменского районного отдела полиции женщина рассказала, что несколько дней назад ей на мобильный позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. В разговоре отметил, что «на ее счет кто-то пытается осуществить мошенническое нападение». Для того, чтобы уберечь деньги клиентки, необходимо провести несколько операций по карте. Женщина внимательно слушала собеседника и выполнила все его указания и инструкции «по спасению» денег.

Понятно, что главным требованием «банкира» было узнать конфиденциальные данные с банковской карты и коды, которые поступали ей в смс-сообщениях.

Уже через несколько часов женщина проверила банковский счет и обнаружила пропажу 30 000 гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. И советуют гражданам: если вам позвонили с подобными вопросами - сразу кладите трубку и обращайтесь на «горячую» телефонную линию того банковского учреждения, где вы обслуживаетесь. Оператор быстро проверит информацию по вашим счетам и посоветует, в какой именно филиал вам нужно будет обратиться в случае необходимости. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.