Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
02.02.2021 12:55475

Полицейские разыскивают псевдобанкира, который опустошил счет 51-летней роменчанки

Злоумышленник под предлогом «предотвращения мошеннического нападения на банковскую карточку» заявительницы узнал всю необходимую информацию и похитил со счета 30 тыс. гривен.

На этот раз жертвой злоумышленника стала 51-летняя жительница с. Андрияшевка. Работникам Роменского районного отдела полиции женщина рассказала, что несколько дней назад ей на мобильный позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. В разговоре отметил, что «на ее счет кто-то пытается осуществить мошенническое нападение». Для того, чтобы уберечь деньги клиентки, необходимо провести несколько операций по карте. Женщина внимательно слушала собеседника и выполнила все его указания и инструкции «по спасению» денег.

Понятно, что главным требованием «банкира» было узнать конфиденциальные данные с банковской карты и коды, которые поступали ей в смс-сообщениях.

Уже через несколько часов женщина проверила банковский счет и обнаружила пропажу 30 000 гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. И советуют гражданам: если вам позвонили с подобными вопросами - сразу кладите трубку и обращайтесь на «горячую» телефонную линию того банковского учреждения, где вы обслуживаетесь. Оператор быстро проверит информацию по вашим счетам и посоветует, в какой именно филиал вам нужно будет обратиться в случае необходимости. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині 46324 випадки коронавірусу: подробиці
Сегодня 09:29
Сумские футзалисты пробились в ¼ финала Кубка Украины
Сегодня 14:53
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 14:39
На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса автомобиль (видео)
Сегодня 14:35
У Шостці ювенальні поліцейські розшукали підлітків, які втекли з родин
Сегодня 12:04
На Сумщині поліція викрила трьох грабіжників
Сегодня 11:39
Поліція Сумщини розшукує шахрая, який видурив у жінки майже 44 000 гривень
Сегодня 10:25
Сумську молодь запрошують на тренінг «Права та дії в умовах COVID-19»
Сегодня 10:19
Сумські рятувальники радять обігрівати житло безпечно
Сегодня 09:25
На Сумщине поймали браконьеров
Вчера 22:56
Ушла из жизни бывший директор Ахтырского музея
Вчера 22:25
Сумские гандболисты стартовали в Кубке Украины
Вчера 21:51
view counter

Статьи

Сумщина-Нова Зеландія: історія підполковника УНР Миколи Харитоненка
Вчера 22:00
5 порад фахівцям, які працюють дистанційно
Вчера 11:19
ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
04.02.2021 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
04.02.2021 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
03.02.2021 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
03.02.2021 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
03.02.2021 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
02.02.2021 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
02.02.2021 13:28
Українець, який підкорив Америку
02.02.2021 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.