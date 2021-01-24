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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:04282

В Шосткинский РГА сократят 26 работников

Отчет о запланированном сокращении 26 человек Шосткинская РГА передала Шосткинскому горрайонному филиалу Сумского областного центра занятости.

Об этом на аппаратном совещании в Шосткинской мэрии сообщила руководительница центра Людмила Корзина.

«В центр занятости поступили на прошлой неделе вакансии от Шосткинского районного управления полиции, управления полиции охраны, Новгород-Северского молокозавода и других предприятий», - рассказала Людмила Корзина.

Также она сообщила, что в прошлом месяце помощь от государства получали 1200 безработных. В общем им выплатили 2,5 млн грн.

Кроме этого, 639 наемных работников получили единовременную материальную помощь на период «локдауна». На это из госбюджета ушло почти 3 млн грн, пишет Шостка.INFO.

Общество
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