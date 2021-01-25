В Сумах снова заговорили о столбиках-барьерах на остановках 18 января на остановке общественного транспорта на ул. Косовщинской в Сумах произошло ДТП, жительница города получила тяжкие телесные повреждения.

Автомобиль, который практически вылетел с дороги, прижал женщину к конструкции остановки... «Должен констатировать, что трагедия, которая произошла летом 2013 года на ул. Харьковской (когда погибли двое сумчан), ничему не научила власть Сум, - заявил на сессии Сумского горсовета депутат Вадим Акперов. - И не заставила обустроить остановки общественного транспорта средствами барьерной защиты. Даже новые остановки, которые в последнее время устанавливаются на улицах города, не гарантируют пассажирам безопасность. Понимаю, что госстройнормы не требуют устанавливать на остановках такие элементы защиты, но этого требуют здравый смысл и горький опыт». Он обратился к мэру с предложением дать поручение структурным подразделениям, чтобы они в кратчайшие сроки разработали программу обустройства всех остановок средствами барьерной защиты и подали ее депкорпусу на рассмотрение и утверждение. По словам депутата, например, в Днепре почти на всех остановках стоят столбики, которые не дают транспорту влететь на их территорию, пишет Ваш шанс.

В свою очередь, мэр Сум Александр Лысенко отметил, что столбики необходимо установить не только возле остановок, но и на других участках, где небезопасно. «Мы уже работаем над этим. Определились с архетипом таких столбиков и как они будут размещены», - уточнил он.