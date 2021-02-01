Сумчане выиграли сингл-микст на чемпионате Украины Одиночный микст на юниорском чемпионате Украины, который продолжается на УСК «Тысовец», прошел в довольно сложных погодных условиях.

И хотя для этого стрельбища сильный ветер – привычное явление, спортсменам все же приходилось приспосабливаться к порывам. Но ветер сегодня был довольно сильный и дул в разных направлениях, и приспособиться к таким условиям удалось далеко не всем, о чем говорит и количество промахов на огневых рубежах, пишет biathlon.com.ua.

Уже после второго этапа в лидеры вырвалась сумская пара Анастасия Дидоренко – Евгений Ивченко. Женя, пришедший на стойку вторым, идеально отработал рубеж, и на выходе на трассу получил полуминутное преимущество. Примерно такую же дистанцию команда Сумской области удержала и до финиша, завоевав золото чемпионата.

Примерно на середине гонки второе место заняла киевская команда Оксана Москаленко – Сергей Кришталь, и до финиша их позиция не изменилась. Даже использовав три запасных патрона на заключительном рубеже, Сергей на последний круг отправился раньше, чем на стрельбу пришел Максим Заровный, выступавший в паре с Алиной Велигорской. Номинально четвертый черниговский дуэт стал лучшим в сборной области, завоевав бронзу.

В программе юниорского чемпионата осталась одна гонка – завтра спортсмены посоревнуются в смешанной эстафете.

Одиночный микст

1. Сумская обл.-1 (Анастасия Дидоренко / Евгений Ивченко)

2. Киеская обл. (Оксана Москаленко / Сергей Кришталь)

3. Черниговская обл.-4 (Алина Велигорская / Максим Заровный)

4. Харьковская обл. (Любовь Кипяченкова / Степан Кинаш)

5. Черниговская обл.-2 (Анна Скрипко / Николай Ничипоренко)