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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:29359

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды жителям с. Песчаное.

Отключение связано с выполнением аварийно-ремонтных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 150 мм на ул. Первомайская, 34.

После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет возобновлена.

Общество
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