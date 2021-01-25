Кампания по вакцинации против COVID-19: как готовится Сумщина? Сумская область готовится к проведению первого этапа вакцинации против COVID-19.

Об этом начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко сообщил во время брифинга по вопросам распространения коронавируса на территории Сумщины. Сейчас для проведения вакцинации уже создано 6 мобильных бригад.

По его словам, в области проводится масштабная подготовительная работа для того, чтобы при получении вакцины против коронавируса сразу начать вакцинацию населения. Ответственное лицо за проведение вакцинации в Сумской - заместитель начальника управления здравоохранения Галина Хомета.

«В каждом районе и в городе Сумы созданы мобильные бригады, которые будут действовать весь период вакцинации. Врачи и медсестры проходят подробный инструктаж, определяются ориентировочные графики и количество людей, которым нужно делать прививки вакциной одного из европейских производителей», - сообщил Сергей Бутенко.

В медицинских учреждениях области уже проанализировали наличие и качество холодильного оборудования, температурный режим которого позволяет работать с вакциной.

Напомним, что Министерством здравоохранения определено 5 этапов вакцинации.

На первом этапе будет проведена вакцинация людей с критическим риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, которые выполняют критические функции в ответ на пандемию коронавирусной болезни COVID-19. Речь идет о медицинских работниках, оказывающих помощь больным коронавирусной болезнью в условиях стационара, и военных, участвующих в ООС.

На втором - люди с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги. Третьем - вакцинация людей с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. Четвертом - вакцинируют людей с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, которые выполняют функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. На пятом - вакцинация других категорий населения, которые не входят в число приоритетных групп. Речь идет о людях в возрасте до 59 лет без сопутствующих заболеваний.