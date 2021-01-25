В Сумах в ДТП получили травмы два человека Происшествие произошло 1 февраля, около 14.45, по улице Прокофьева.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель автомобиля «Хюндай Элантра» не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на электроопору. Водитель и его 45-летняя пассажирка с телесными повреждениями госпитализированы в больницу. Транспортное средство помещено на специальную площадку полиции. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.