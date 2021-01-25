В Сумах замначальнику колонии дали 5 лет за наезд на 16-летнюю девушку на переходе Водитель, который допустил наезд на 16-летнюю девушку на пешеходном переходе, приговорен к 5 годам лишения свободы.

Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении водителя, который совершил ДТП с тяжелыми последствиями. По приговору суда 2 февраля обвиняемого приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Одновременно обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Речь идет о резонансном дорожно-транспортного происшествии, которое произошло 9 февраля 2018 года около 8 часов утра. Тогда 25-летний водитель, управляя автомобилем «Chevrolet Aveo», на улице Роменской в г. Сумы совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила тяжелые телесные повреждения и долгое время находилась в коме.

В ходе следствия проведено 4 экспертизы, по результатам которых установлено, что транспортное средство двигалось по проезжей части ул. Роменская в направлении выезда из г. Сумы с превышением допустимой скорости движения в населенных пунктах. Водитель управлял технически неисправным автомобилем, поскольку на заднюю ось были установлены шины различных моделей с различным рисунком протектора и разного размера. Водитель не предоставил пешеходу преимущество в движении, не принял своевременных мер к снижению скорости движения автомобиля до его остановки, что в дальнейшем привело к наезду на несовершеннолетнюю, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо относительно движения автомобиля.

Допущенные водителем нарушения требований Правил дорожного движения Украины находятся в прямой причинной связи с дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиями, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.