В Сумах двое воров пытались поживиться в «Продуктовой хатке»

Воры с помощью отмычек открыли дверь, вошли в помещение, которое находилось под охраной полиции. Сразу сработала сирена сигнализации. Воры находились в помещении 5 секунд, и ничего не взяв, скрылись.
Очень быстро прибыли сотрудники "ТОР", патрульной полиции и службы охраны.
К сожалению, задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.
Руководство сети благодарит всех работников полиции, которые оперативно отреагировали на преступление, и просит руководство отметить их.
Фото воров добавляются, сообщается в группе в Фейсбуке «Патрульна поліція м. Суми».