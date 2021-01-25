В Сумах двое воров пытались поживиться в «Продуктовой хатке» 31 января в 1.10 на ул. 20 лет Победы в магазин «Продуктова хатка» было осуществлено проникновение.

Воры с помощью отмычек открыли дверь, вошли в помещение, которое находилось под охраной полиции. Сразу сработала сирена сигнализации. Воры находились в помещении 5 секунд, и ничего не взяв, скрылись.

Очень быстро прибыли сотрудники "ТОР", патрульной полиции и службы охраны.

К сожалению, задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.

Руководство сети благодарит всех работников полиции, которые оперативно отреагировали на преступление, и просит руководство отметить их.

Фото воров добавляются, сообщается в группе в Фейсбуке «Патрульна поліція м. Суми».