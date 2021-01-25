На Сумщине трем рецидивистам дали по 9 лет за нападение на таксиста На Сумщине осуждены трое лиц к 9 годам лишения свободы за дерзкое нападение на таксиста.

«Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинения в отношении двух мужчин и девушки, которые совершили разбойное нападение на таксиста и угнали его авто. По приговору Шосткинского горрайонного суда Сумской области 1 февраля 2021 года трех обвиняемых признали виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорели к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 187 и ч. 3 ст. 289 УК Украины)», - рассказал прокурор шосткинской местной прокуратуры Вячеслав Шкатула.

По данным следствия, в г. Шостка 28 ноября 2019 года компания из трех местных около 17.00 вызвали такси до пгт Воронеж Шосткинского района. Выехав на окраину города, пассажир с заднего сиденья набросился с ножом на водителя. Быстро сориентировавшись, таксист, несмотря на ранения, схватился за лезвие голой рукой и таким образом предупредил следующие удары. Пока шла борьба, водитель успел по рации подать диспетчеру сигнал «тревога».

Нападавшие пересадили таксиста на заднее сиденье, один из них сел за руль. В это время коллеги раненого водителя съехались на тревожный сигнал, задержали нападавших и вызвали полицию.

Среди задержанных - 29-летний пять раз судимый за кражи и грабеж мужчина, который только 15 ноября 2019 года освободился из мест лишения свободы, 24-летняя трижды осужденная за хулиганство и мошенничество девушка и 36-летний мужчина, у которого судимость погашена.

Приговор обвиняемые ждали за решеткой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.