На Сумщине спасатели дважды оказывали помощь владельцам транспортных средств (видео) 1 февраля в 17:15 спасатели получили сообщение, что на осложненном участке вверх вблизи с. Становая Тростянецкой ОТГ из снежного заноса не может выехать автомобиль «ГАЗель».

Для оказания помощи были привлечены отделения дежурного караула 24-й государственной пожарно-спасательной части.

В транспортном средстве находился только водитель. Спасатели, используя трос и вездеходный «ЗИЛ-131», отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги, откуда он продолжил свое движение.

В этот же день, в 22:50 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что на дороге возле с. Высокое Ахтырского района в кювет съехал легковой автомобиль, в котором находились мужчина и женщина и дочерью. В результате происшествия никто из людей не пострадал. Спасатели с помощью вездеходного «ЗИЛ-131» достали транспортное средство на твердое покрытие. После полученной помощи люди поблагодарили спасателей.

В обоих случаях для оказания помощи привлекалось 6 человек личного состава и две единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.