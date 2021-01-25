На Сумщине похоронили погибшего солдата На Сумщине попрощались с военнослужащим 58-й ОМПБР им. гетмана Выговского старшим солдатом Анатолием Мельником.

Военный погиб 28 января в результате несчастного случая при исполнении служебных обязанностей на Львовщине. Ему было 39 лет. В 58-й бригаде проходил службу с 2016 года в должности старшего механика-водителя зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона, сообщает оперативное командование «Север».

Прощались с Анатолием в родном селе Саи Липоводолинского района. В последний путь провожали родные, коллеги, друзья, побратимы по службе, в том числе представители управления и военных учреждений оперативного командования «Север». Церемония прощания прошла по военным канонам - под звуки военного салюта и Государственного Гимна Украины в исполнении военного оркестра 58 ОМПБР.

Грамоту почета и скорби от Главнокомандующего ВС Украины родным передал начальник отдела морально-психологического обеспечения ОК «Север» полковник Олег Гуменный. Также им был вручен Государственный Флаг, которым по традиции был покрыта гроб течение всей церемонии прощания.

Командование и личный состав ОК «Север» выражают глубокие соболезнования родным и близким защитника Украины. Вечная и светлая память...