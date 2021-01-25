У Новій Зеландії похований уродженець Сумщини - полковник Армії УНР Микола Харитоненко

Одна з чільних діячок української громади в Австралії та віце-президентки Світового конгресу українців Наталія Пошивайло-Таулер @Nataliya Poshyvaylo-Towler знайшла у Велінгтоні, Нова Зеландія, могилу підполковника Армії УНР Миколи Андрійовича Харитоненка під час своєї дослідницької експедиції 2003 року.

У своїй розповіді про це відкриття пані Наталія наводить енциклопедичну довідку про українського військового діяча:

"ХАРИТОНЕНКО Микола Аркадійович (19.08.1897-?) — підполковник Армії УНР.

Народився у с. Стара Рябина Харківської губернії. Закінчив Сумське реальне училище, Чугуївське військове училище (1917). Останнє звання у російській армії — прапорщик.

У 1917 р. брав участь в українізації 415-го піхотного Бахмутського полку. Закінчив Інструкторську школу старшин (1.05.1918), потому — старшина 1-го пішого Уманського полку Армії Української Держави. З 15.08.1918 р. ад'ютант коменданта м. Жмеринка, з 1.12.1918 р. — старшина для доручень штабу 3-го Херсонського корпусу військ Директорії, з 1.02.1919 р. — командир сотні Інструкторської школи старшин 3-го Херсонського корпусу Дієвої армії УНР, з 1.06.1919 р. — командир сотні 10-го пішого полку Сірожупанників Дієвої армії УНР, з 12.01.1920 р. — командир сотні 4-го Сірожупанного куреня Збірної Волинської дивізії Дієвої армії УНР, у складі якого брав участь у Першому Зимовому поході. Лицар Залізного Хреста. У 1921 р. — старшина 3-го збірного куреня 2-ї Волинської дивізії Армії УНР.

У боях з більшовиками був поранений у ліву руку. Доля після 1923 р. невідома.

ЦДАВОУ. — Ф 1075. - Оп2. — Спр. 927. — С. 39–42; Ф. 5235. — Оп. 1. — Спр. 1600. — С 1."

Додамо, що еміграція українців до Австралії та Нової Зеландії почалася ще перед Першою світовою війною час, однак це були невеликі групи переселенців. Найбільший потік українців до цих віддалених земель почався наприкінці 1940-х і тривав до кінця 1950-х років і в кількісному вимірі склав близько 20 тисяч осіб (загалом у повоєнний час там мешкало близько 30 тисяч українців). Так там опинилося чимало активних учасників Української національної революції, політичних та військових діячів Української Народної Республіки, які зрештою і знайшли там свій останній спочинок. Згадкою про це є чимало могил українців на Зеленому континенті.