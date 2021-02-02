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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:56283

На Сумщине 45939 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 2 февраля в Сумской области 45939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 20 человек (Глухов - 1, Недригайловский р-н - 1, Путивслький р-н - 12, Ромны - 1, Сумы - 2, Сумской р-н - 2, Шостка - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 620 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 3 человека (Сумы - 2, Лебединский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 42956 человек, из них за минувшие сутки - 391 (Белопольский р-н - 5, Бурынский р-н – 13, Великописаревский р-н - 6, Глухов - 7, Глуховский р-н - 2, Конотоп - 49, Конотопский р-н - 3, Краснопольский р-н - 9, Кролевецкий р-н - 2, Лебедин - 9, Лебединский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 1, Недригайловский р-н - 1, Ахтырка - 7, Ахтырский р-н - 3, Путивльский р-н - 20, Ромны - 2, Роменский р-н - 1, Сумы - 207, Сумской р-н - 21, Тростянецкий р-н - 13, Ямпольский р-н - 9).

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Общество
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