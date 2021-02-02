Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:28285

На Сумщине всего 20 новых случаев заболевания коронавирусом

На утро 2 февраля в Сумской области 45939 случаев заболевания COVID-19.

За понедельник зафиксировано 20 новых случаев. Выздоровел 391 человек, всего – 42956. Умерло трое, - всего 620. Болеют 2363.

В Украине за сутки 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 833 человека; летальных случаев - 156; выздоровели - 11457 человек; осуществлено тестирований за сутки - 31620 (в частности методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15031).

За все время пандемии в Украине заболело - 1223879 человек; выздоровели - 1035372 человека; летальных исходов - 22 924; проведения ПЦР-тестов - 6274464.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 285 случаев;

- Винницкая область - 61 случай;

- Волынская область - 99 случаев;

- Днепропетровская область - 104 случая;

- Донецкая область - 55 случаев;

- Житомирская область - 14 случаев;

- Закарпатская область - 91 случай;

- Запорожская область - 217 случаев;

- Ивано-Франковская область - 278 случаев;

- Киевская область - 120 случаев;

- Кировоградская область - 12 случаев;

- Луганская область - 38 случаев;

- Львовская область - 114 случаев;

- Николаевская область - 27 случаев;

- Одесская область - 131 случай;

- Полтавская область - 98 случаев;

- Ривненская область - 54 случая;

- Сумская область - 20 случаев;

- Тернопольская область - 63 случая;

- Харьковская область - 158 случаев;

- Херсонская область - 19 случаев;

- Хмельницкая область - 13 случаев;

- Черкасская область - 157 случаев;

- Черновицкая область - 159 случаев;

- Черниговская область - 7 случаев.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 45939 случаев заболевания COVID-19
Сегодня 08:56
Кому в Сумах сегодня выключили воду?
Сегодня 09:22
На Сумщине всего 20 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня 08:28
На Сумщине из-за неосторожности при курении погиб 62-летний мужчина
Вчера 18:00
В Сумах «Ниссан» столкнулся с «Фольксвагеном»: 4 потерпевших
Вчера 17:55
На Сумщине пьяная автоледи сбила прохожего и сбежала с места ДТП
Вчера 17:54
Попытка найти работу через Интернет обернулась для конотопчанки потерей почти 60 000 гривен
Вчера 17:30
Центр противодействия коррупции оспаривает нарушения в закупке Сумским лабораторным центром
Вчера 16:55
В Сумах авто врезалось в столб: два пострадавших
Вчера 16:38
С начала года на Сумщине в пожарах погибли 10 человек
Вчера 16:32
Россия проводит военные учения рядом с сумской границей
Вчера 16:31
Стрельба возле границы: на Сумщине браконьеры подстрелили кабана
Вчера 16:28
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Все буде Ок! (Тарас Бенюк, 2021)
Кино Планета Кіно
17.15
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Мисливець на монстрів (Пол В.С. Андерсон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.05; 19.45
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30; 12.30; 14.00; 14.30; 16.30; 18.40; с 28.01 - 10.15; 14.00
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Контроль (Роб В.Кінг, 2018)
Кино Планета Кіно
15.30; 21.00
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Вище неба (Фульвіо Сестито, 2018)
Кино Планета Кіно
13.45; 19.15
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Пік страху (Станіслав Капралов, 2020)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.00; 20.45
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Чарівне дзеркало або подвійні неприємності (Маркус Розенмюллер, 2019)
Кино Планета Кіно
10.15; 16.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.