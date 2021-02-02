На Сумщине всего 20 новых случаев заболевания коронавирусом На утро 2 февраля в Сумской области 45939 случаев заболевания COVID-19.

За понедельник зафиксировано 20 новых случаев. Выздоровел 391 человек, всего – 42956. Умерло трое, - всего 620. Болеют 2363.

В Украине за сутки 2394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 213 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 833 человека; летальных случаев - 156; выздоровели - 11457 человек; осуществлено тестирований за сутки - 31620 (в частности методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15031).

За все время пандемии в Украине заболело - 1223879 человек; выздоровели - 1035372 человека; летальных исходов - 22 924; проведения ПЦР-тестов - 6274464.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 285 случаев;

- Винницкая область - 61 случай;

- Волынская область - 99 случаев;

- Днепропетровская область - 104 случая;

- Донецкая область - 55 случаев;

- Житомирская область - 14 случаев;

- Закарпатская область - 91 случай;

- Запорожская область - 217 случаев;

- Ивано-Франковская область - 278 случаев;

- Киевская область - 120 случаев;

- Кировоградская область - 12 случаев;

- Луганская область - 38 случаев;

- Львовская область - 114 случаев;

- Николаевская область - 27 случаев;

- Одесская область - 131 случай;

- Полтавская область - 98 случаев;

- Ривненская область - 54 случая;

- Сумская область - 20 случаев;

- Тернопольская область - 63 случая;

- Харьковская область - 158 случаев;

- Херсонская область - 19 случаев;

- Хмельницкая область - 13 случаев;

- Черкасская область - 157 случаев;

- Черновицкая область - 159 случаев;

- Черниговская область - 7 случаев.