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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54338

На Сумщине пьяная автоледи сбила прохожего и сбежала с места ДТП

В селе Сухая Грунь Роменского района 35-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на 31-летнего мужчину и скрылась с места происшествия.

В автомобиле, кроме женщины, находился ее нетрезвый сожитель, который помог злоумышленнице после наезда перетащить тело потерпевшего на обочину. Правоохранители нашли пару спящими в автомобиле возле дома по месту жительства. На автомобиле были признаки недавней аварии, а части самого авто были найдены на месте происшествия.

В результате ДТП пострадавший с большим количеством травм, был госпитализирован в реанимационное отделение Роменской центральной районной больницы. За его жизнь борются врачи.

В полиции открыли уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого проводится досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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