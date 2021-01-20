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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:55138

Центр противодействия коррупции оспаривает нарушения в закупке Сумским лабораторным центром

Центр противодействия коррупции обратился в Госаудитслужбу по закупке Сумским лабораторным центром услуг по проведению лабораторных исследований на сумму более 1,7 млн грн без публикации договора и приложений, как предусматривает закон.

Государственное учреждение «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» 16 ноября 2020 закупило услуги по проведению лабораторных исследований на сумму 1710040 грн. Договор о закупке был заключен с ООО «МИКРОТЕСТЛАБ».

По данным веб-портала Prozorro, указанная закупка была проведена заказчиком без использования электронной системы закупок, согласно специальному порядку для проведения закупок работ и услуг, связанных с противодействием COVID-19.

Как следует из Prozorro, в разделе «Заключенный договор» этой закупки отсутствует файл с текстом Договора и приложениями к нему. А этого требует законодательство в случае такого вида закупок.

В указанном выше разделе на странице закупки имеются лишь два файла электронно-цифровой подписи / квалифицированного подписи под названием "sign.p7s".

Частью первой статьи 164-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность уполномоченных лиц заказчиков, в частности, за необнародование или нарушение порядка обнародования информации о закупках.

Поскольку на день написания обращения ОО «ЦПК» договор с приложениями к указанной закупке так и не был обнародован, то такое бездействие должностных лиц заказчика является административным правонарушением, пишет сайт организации.

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