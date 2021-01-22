Попытка найти работу через Интернет обернулась для конотопчанки потерей почти 60 000 гривен По данному факту в полиции открыли уголовное производство и ведут поиски злоумышленника.

За помощью к работникам Конотопского районного отдела полиции обратилась 33-летняя местная жительница. Она рассказала, что давно искала работу на различных Интернет сайтах. Через несколько дней поиска заявительнице позвонил неизвестный и предложил работу. Мужчина подробно рассказал обо всех условиях сделки и сказал, что может прислать женщине аванс в сумме 1000 гривен.

Женщина согласилась и назвала неизвестному личные данные со своих банковских карточек.

О том, что все это время женщина общалась с мошенником, она поняла только после того, как на ее мобильный стали поступать звонки из различных финансовых учреждений с просьбой вернуть кредиты. Оказалось, что злоумышленник воспользовался конфиденциальной информацией женщины и набрал кредитов на ее имя почти на 60 000 гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимают меры для установления личности злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.