В Лебедине во время ликвидации пожара обнаружено тело человека 31 января в 21:19 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что горит жилой дом по ул. Сечевая в г. Лебедин.

На тушение были направлены дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным пожар обнаружили соседи, увидев дым из окон дома. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания. Проводя разведку, в одной из комнат было обнаружено бездыханное тело хозяйки, 1930 года рождения.

В 21:28 пожар был локализован, а в 21:50 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.