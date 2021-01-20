В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание автомобиля (видео) 31 января в 15:47 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Volkswagen Golf 4 по ул. Генерала Тхора в г. Конотоп.

О пожаре сообщили соседи владельца, которые увидели из окна квартиры горящий автомобиль, который стоял возле многоэтажки. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено капот, моторный отсек, двигатель, аккумулятор и фары автомобиля, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь автомобиль.

В 15:58 возгорание локализовали, а в 16:03 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина пожара выясняется.