Две глуховчанки попались на удочку мошенников Полиция разыскивает мошенников, которые опустошили банковские счета жительниц Глуховщины.

К правоохранителям Глухова обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что нашла в Интернете интересное предложение о продаже оверлока. Связавшись с продавцом, она договорилась с ним о покупке устройства и перечислила ему предоплату в сумме 2000 гривен. После получения денег «продавец» на связь больше не вышел.

Еще одной жертвой Интернет-аферистов стала 62-летняя жительница города Глухова. Женщина заказала через этот же сайт зерно, перечислила 2500 гривен предоплаты, но товар так и не получила.

По обоим фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которых проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц злоумышленников.

Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с рекомендациями быть осторожными и осмотрительными при покупке-продаже товаров через Интернет. Не отсылайте предоплату за товар, а рассчитывайтесь за него при получении посылки, предварительно проверив ее содержимое, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.