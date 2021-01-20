В Сумах проверят качество питания в городских образовательных учреждениях Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания поручил управлению образования и науки и профильному заместителю городского головы провести проверку школ и детских садов на предмет качества питания.

- Необходимо проверить образовательные учреждения по качеству питания. Почему молоко мы не берем у нашего молокозавода, который рядом. Мы обязательно проверим все тендеры, как прописываются условия для предприятий, что наши сумчане не имеют возможности поставлять продукцию. Каким образом это происходит, если мы знаем, что сухое или сгущенное молоко наш завод не производит, почему это попадает в тендер. Почему из Харьковской области в наши школы возят молоко. Понятно, что есть система ProZorro, и мы по ней работаем, но условия должны быть равными. Сегодня качество является одной из составляющих тендера и на это нужно обращать внимание в первую очередь, - отметил городской голова.

Он сообщил, что изменить систему питания планировали в прошлом году, но ситуация с COVID-19 внесла свои коррективы.

- Необходимо продолжить работу в данном направлении, возможно, вводить систему «шведского стола», но необходимо сделать так, чтобы дети имели желание питаться в наших школьных столовых. Я не говорю обо всех школах. Есть образовательные учреждения, которые мы будем ставить в пример другим. Но необходимо провести эту работу. Мы же с вами победили уже спреды, теперь в школьных столовых хорошее масло. Так надо и по другим продуктам питания. Берем этот вопрос под контроль, и начинаем с проверки столовых и экспертизы, - сказал мэр.

Он поручил проработать вопрос улучшения ситуации и заметил, что предварительно экспертная комиссия должна предоставить предложения по этому поводу.

Начальник управления образования и науки Антонина Данильченко заверила, что работа в данном направлении будет усилена.