В Шостке подростки обокрали торговый ларек Двое несовершеннолетних ночью открыли холодильник, который находился у торговой палатки, и похитили оттуда 22 емкости с пивом.

О краже в полицию сообщил владелец торговой точки, который обнаружил недостачу во время переучета. Он рассказал, что, по словам продавца, которая дежурила в ту ночь, кражу могли совершить двое подростков, которые крутились поблизости.

Ювенальные полицейские Шостки провели проверку и установили причастность к краже двух местных ребят - 12 и 14 лет. Меньший уже имеет некоторый опыт в подобных делах, ведь относительно него применялись меры воспитательного характера за кражу из торговой палатки.

Подростков разыскали и в присутствии родителей допросили. Как выяснилось, кража произошла около двух часов ночи. Якобы, по словам ребят, дверь у холодильника не была закрыта на магнитный замок. Воспользовавшись этим, они похитили оттуда 10 двухлитровых бутылок пива, две - 1,2 литра и 10 – пол-литровых банок. Похищенное они частично выпили, а то, что осталось - изъяли правоохранители.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы. Впрочем, для старшего из подростков наказания определит суд, а для меньшего будут применены меры воспитательного характера, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.