Ексклюзивно на Суспільному: прем’єра ІІ сезону серіалу «Крутий Заміс» 6 лютого о 18:25 на UA: СУМИ вийде прем’єра другого сезону серіалу «Крутий Заміс», одна із серій якого присвячена сумчанину Ігорю Мироненко та його бойовим побратимам.

Нові серії документального серіалу про ветеранів АТО транслюватимуться щосуботи.

Серіал «Крутий Заміс» розповідає про людей, які були на фронті, пройшли через випробування війни, але повернулися до цивільного життя та започаткували свій бізнес. У кожній серії автори серіалу вирушають в гості до героїв, запитують про життя, власну справу та про те, як вдалося втілити ідею в життя. Формат цікавий тим, що герої сюжетів розповідають не лише про історії успіху, а й про складнощі та курйози, які виникали під час роботи.

«Проєкт “Крутий Заміс” чесно показує життя ветеранів українсько-російської війни: без жалю і водночас без пафосу. Зізнаюсь, я сама з задоволенням переглядаю зібрані командою історії, бо знаходжу для себе додаткові сенси та, час від часу, навіть стаю клієнткою головних героїв», — зазначила Марія Фрей.

Героями другого сезону «Крутого Замісу» стали ветерани-підприємці з різних міст України.

«Географічно другий сезон — уся Україна, і це дуже важливо, тому що бізнеси розвиваються не тільки в Києві. Ветерани є всюди, в кожному містечку, куди не заїдь — скрізь є ті, хто воював і ті, хто повернувся. І ми маємо показувати саме такі, не надто медійні історії», — зазначив режисер Костянтин Кляцкін.

Додамо, що у серіалі буде два нових ведучих — це сам режисер Костянтин Кляцкін, який вів декілька випусків, та Сергій Гнатюк, що приєднався до команди «Крутого Замісу» вже в другому сезоні.

Нагадаємо, що 6 листопада 2020 року в ефірі усіх регіональних телеканалів Суспільного транслювався перший сезон цього документального серіалу. Яким він був — дивіться в сюжеті «Ранку на Суспільному».