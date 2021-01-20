Наступного понеділка сумчани знатимуть своїх «антигероїв» – порушників карантину Міський голова Олександр ЛИСЕНКО доручив підготувати список злісних порушників карантину, яких оголосять під час наступної апаратної наради, 8 лютого.

Відповідне розпорядження отримав начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Станіслав КОНОНЕНКО, який має опрацювати дану процедуру з правовим управлінням.

«Я розумію, що це погана реклама, але місто повинно знати своїх «антигероїв» в обличчя, а його мешканці мають отримувати якісні послуги з урахуванням всіх протиепідемічних заходів! Потрібно казати, що, наприклад, це підприємство завжди недотримується карантинних правил, тут є ризик захворіти, до того ж суб’єкт господарювання отримує зауваження, протоколи тощо. Впевнений, такі заходи матимуть ефективний результат. Адже люди будуть відвідувати сусідні магазини, кафе, ресторани та інші об’єкти, де цим вимогам слідують», – зауважив Олександр Лисенко.

Загалом, за інформацією начальника відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Станіслава Кононенка, з 22 по 28 січня мобільними групами з контролю за виконанням вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів було проведено 287 перевірок на працюючих об’єктах, що здійснюють господарську діяльність на території Сум, у тому числі в кафе, магазинах, аптеках, закладах побутового обслуговування, транспортних засобах, які перевозять пасажирів тощо.

Складено сім актів перевірок і сім протоколів – за статтею 42 КУпАП та вісім протоколів – за статтею 44-3 КУпАП. З адміністраторами та працівниками об’єктів господарювання проведено профілактичні бесіди щодо недопущення порушень карантинних норм чинного законодавства України.

З 27 по 31 січня військовою частиною 3051 Національної гвардії України для оперативного реагування та контролю за дотримання вимог чинного законодавства України щодо запровадження карантинних заходів на території Сумської міської територіальної громади щоденно виділялось 32 військовослужбовці. Це дало змогу створити 10 мобільних груп (вісім піших патрулів та два патрулі на автомобілі), які за аналізований період провели 42 профілактичні бесіди та спільно з працівниками поліції склали вісім протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 44 КУпАП.

Крім того, впродовж останнього тижня спільно з ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області та Сумським відділом Національної поліції проведено два рейди та обстежено дев’ять підприємств за адресою: пр-т Курський та вул. СКД, повідомив начальник відділу торгівлі, побуту та захисту справ споживачів Олег ДУБИЦЬКИЙ. Так, за порушення карантинних вимог складено сім протоколів за статтею 42 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проводилась роз’яснювальна робота.

Контроль за дотриманням карантинних заходів на території ринків міста у період з 25 по 31 січня здійснювали працівники міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області. На продавців продуктів харчування за недотримання маскового режиму склали 14 адміністративних протоколів за статтею 42 КУпАП. Роз’яснювальну роботу з керівництвом ринків проводив відділ торгівлі, побуту та захисту справ споживачів.

Тим часом члени тимчасової комісії з контролю за проведенням дезінфекції міського пасажирського транспорту з 25 по 29 січня провели контрольну перевірку на одному підприємстві, поінформував начальник відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сергій ЯКОВЕНКО. Перевізникам надано рекомендації щодо посилення контролю за перевезенням пасажирів в захисних масках та проведення дезінфекції робочої зони не рідше ніж три рази на день.