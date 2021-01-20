Что ждать сумчанам от погоды? В ближайшие дни на Сумщине ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры и небольшими осадками в виде снега, мокрого снега и дождя.

2 февраля без существенных осадков, ночью в южной половине области снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -3 ..- 8 °С, местами до -13 °С, днем -1 ..- 6 °С. 3 февраля без существенных осадков, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -3 ..- 8 °С, днем -1 .. + 4 °С. 4 февраля: небольшой дождь, мокрый снег, днем местами умеренные осадки, местами гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток -2 .. + 3 °С.