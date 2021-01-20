На Сумщине предприятие оштрафовали на 300 тысяч за загрязнение воздуха На Сумщине по иску прокуратуры с предприятия взыскано почти 300 тыс. грн за нарушение требований природоохранного законодательства.

По иску Ахтырской местной прокуратуры Хозяйственный суд Сумской области принял решение о взыскании с местного предприятия почти 300 тыс. грн убытков, причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства.

Прокуратурой установлено, что при проведении плановой проверки деятельности ахтырского предприятия Государственная экологическая инспекция в Сумской области выявила нарушения действующего законодательства, в частности, осуществление в конце 2018 года выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от камерной печи без необходимого разрешения. Поскольку уполномоченный субъект властных полномочий для защиты интересов государства в суд не обратился, прокуратура заявила соответствующий иск, который в настоящее время удовлетворен в полном объеме, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.