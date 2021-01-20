Мэр Сум задумал масштабное строительство детсадов и школ В Сумах изучат потребность в учебных заведениях и будут планировать их строительство на следующие пять лет.

Во время аппаратного совещания городской голова Александр Лысенко подчеркнул важность работы, связанной со строительством в городе учебных заведений.

- Мы провели уже две совместные совещания с предприятием «Сумбуд» по ситуации по строительству детсада. Это большой детсад, большой проект. Он, кажется, на 420 мест, будет располагаться на улице Харьковской. Ваша задача предоставить информацию: он нужен сегодня, или через год или через два. Смотрите планы застройки данного микрорайона, смотрите количество обращений, я думаю, эта информация у вас есть. Также проработайте информацию о заполняемости садиков, расположенных рядом, чтобы мы быстрее обрабатывали данный вопрос, потому что оно также зависит от решения депутатов, - обратился мэр к руководителям управления капитального строительства и управления образования и науки по координации действий по этому проекту.

Также он отметил, что необходимо проработать по всему городу потребность в школах.

- В 12-м микрорайоне есть потребность в школе. По другим микрорайонам также нужно сформировать такие потребности. Следующие пять лет нужно спланировать таким образом, чтобы знать, где и в какое время мы начинаем строительство. В этом году наша задача завершить строительство садика в двенадцатом микрорайоне. И на Харьковской необходимо начинать - если вы скажете четкое «да», это нужно, то мы будем искать возможности, давать информацию депутатам и принимать соответствующее решение, - подытожил городской голова Александр Лысенко.