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Сергей Скакун
Сергей Скакун
01.02.2021 14:45344

Сумской биатлонист взял бронзу на чемпионате Украины

В Тысовце продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юниоров.

Сегодня, 1 февраля, бежали индивидуальные гонки. Среди юниоров третье место занял сумчанин Роман Боровик. В ТОП-5 езе двое наших – Евгений Ивченко и Дмитрий Грущак.

Среди юниорок лучшей из наших была Анастасия Дидоренко – 6-й результат.

Спорт
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