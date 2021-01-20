У Сумах оголосили конкурс До дня закоханих

Хочете отримати цікаві подарунки на День закоханих? Тоді розкажіть нам історію вашого кохання!
Просто виконайте ці прості кроки:
- Заповніть онлайн-форму https://forms.gle/C7U1XQuTbayTkzry7
- Додайте до заявки ваші спільні фото.
- Підпишіться на сторінку "Агенція промоції "Суми" https://www.facebook.com/PromotionAgencySumyUKR/
- Зробіть репост цього допису.
12 лютого буде оголошено переможців.
Автори найкращої романтичної історії оримають світшоти!
Автори найкреативнішого спільного фото – парні футболки!
Кожна пара учасників отримає приємні подарунки у вигляді сувенірної брендованої продукції.