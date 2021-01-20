У Сумах оголосили конкурс До дня закоханих Агенція промоції «Суми» проводить конкурс до Дня Святого Валентина.

Хочете отримати цікаві подарунки на День закоханих? Тоді розкажіть нам історію вашого кохання! Просто виконайте ці прості кроки: - Заповніть онлайн-форму https://forms.gle/C7U1XQuTbayTkzry7 - Додайте до заявки ваші спільні фото. - Підпишіться на сторінку "Агенція промоції "Суми" https://www.facebook.com/PromotionAgencySumyUKR/ - Зробіть репост цього допису. 12 лютого буде оголошено переможців. Автори найкращої романтичної історії оримають світшоти! Автори найкреативнішого спільного фото – парні футболки! Кожна пара учасників отримає приємні подарунки у вигляді сувенірної брендованої продукції.