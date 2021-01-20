После повышения стоимости проезда в Сумах решили поконтролировать работу маршруток Мэр Сум Александр Лысенко, который без раздумий повысил тарифы в маршрутках на 40%, решил усилить контроль за соблюдением условий договоров частными перевозчиками, которые работают на автобусных маршрутах общего пользования.

Во время аппаратного совещания он поручил начальнику отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергею Яковенко постоянно держать этот вопрос и контроле и докладывать о результатах.

«С сегодняшнего дня у вас персональное задание: постоянно проверять работу транспорта и каждый день мне докладывать, что вы сделали для того, чтобы автобусы двигались по графику, перевозчики вернули весь транспорт на маршруты и привели его в порядок. Неделя - результат. Две недели – еще лучший результат», - сказал Александр Лысенко, обращаясь к подчиненному.

Тот сообщил, что сегодня на маршруты выехали аж на 15 единиц больше транспорта, чем на прошлой неделе. Также отметил, что усиливается контроль над настройкой GPS-приборов и санитарно-техническим состоянием транспорта.