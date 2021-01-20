Сумские копы задержали наркомана с чужим удостоверением участника боевых действий Патрульные обнаружили у сумчанина вещество, похожее на наркотическое, и удостоверение участника боевых действий, которое принадлежит совсем другому человеку.

Инспекторы получили сообщение о конфликте, который возник на улице Харьковской. На месте происшествия стражи порядка обнаружили 33-летнего заявителя, который подозрительно себя вел. Никакого конфликта в то время не было.

Инспекторы проверили личность мужчины по имеющимся полицейскими базами и выяснили, что он неоднократно имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических средств. Проведя мужчине поверхностную проверку, патрульные обнаружили у него пластиковую колбу с веществом, похожим на наркотическое. Также у гражданина обнаружили удостоверение участника боевых действий совсем другого человека. Объяснить, откуда у него чужой документ, мужчина не мог и путался в объяснениях.

Для выяснения обстоятельств происшествия стражи порядка вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.