Сумські машинобудівники виготовлятимуть ексклюзивні сталі АТ «СМНВО-Інжиніринг» виходить на новий рівень виробництва. 29 січня об’єднання уклало контракт з інжиніринговою компанією «ЕЛМЕТ-РОЛ», заснованою науковцями Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона.

Згідно з контрактом, на підприємстві протягом року буде побудовано піч електрошлакового переплаву (ЕШП). Будівельні роботи розпочнуться вже 9 лютого. До речі, така піч на підприємстві свого часу була, але її розукомплектували.

Технологія ЕШП полягає у повільному розплавленні металу під дією тепла від електричного току. Її запровадження дозволить виробляти на підприємстві високоякісний метал ексклюзивних марок сталі із заздалегідь заданими хімічними, механічними та експлуатаційними властивостями, що поєднують високу міцність теплостійкість, корозійну та зносостійкість тощо.

За словами Генерального директора АТ «СМНВО-Інжиніринг» Володимира Лук’яненка, наявність печі ЕШП дозволить зняти залежність виробничого циклу підприємства від постачання сталі сторонніми виробниками й значно скоротити витрати і собівартість виготовлення продукції, що підвищить конкурентні переваги об’єднання та дозволить підняти рівень продукції сумських машинобудівників до світового рівня, і навіть перевищити аналоги конкурентів.

Слід зазначити, що метал, виготовлений методом ЕШП, винятковий за своїми характеристиками. Сьогодні всі світові лідери хімічного та енергетичного машинобудування використовують його у своїх машинах та агрегатах. Для сумських машинобудівників власне виробництво металу ЕШП – це ще й можливість конкурувати з іншими підприємствами у роботах, пов’язаних з розвитком ядерної енергетики України. Одним із напрямків такої роботи, згідно з Указом Президента України №406/2020 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики», буде зведення енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції.

Президент компанії «ЕЛМЕТ-РОЛ» професор, доктор технічних наук Лев Медовар зауважив, що у Сумах побудують піч, розроблену за останніми науковими досягненнями у цій сфері. Подібні проєкти компанією вже реалізовувались у Японії, Китаї, Індії та інших країнах.

Спорудження печі здійснюватиметься із залученням зовнішніх джерел інвестицій. Для оптимізації витрат керівництвом АТ «СМНВО-Інжиніринг» ухвалене рішення закупити лише проєкт та технологію ЕШП, а весь комплекс робіт з виготовлення обладнання виконають фахівці підприємства. Це, крім всього, дозволить підвищити зайнятість та заробітки робітників підприємства. Для міста запровадження нового виробництва дасть нові робочі місця, а, отже, і надходження до місцевої казни.

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