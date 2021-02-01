Лента

admin
admin
01.02.2021 14:14857

Сумські машинобудівники виготовлятимуть ексклюзивні сталі

АТ «СМНВО-Інжиніринг» виходить на новий рівень виробництва. 29 січня об’єднання уклало контракт з інжиніринговою компанією «ЕЛМЕТ-РОЛ», заснованою науковцями Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона.

Згідно з контрактом, на підприємстві протягом року буде побудовано піч електрошлакового переплаву (ЕШП). Будівельні роботи розпочнуться вже 9 лютого. До речі, така піч на підприємстві свого часу була, але її розукомплектували. 

Технологія ЕШП полягає у повільному розплавленні металу під дією тепла від електричного току. Її запровадження дозволить виробляти на підприємстві високоякісний метал ексклюзивних марок сталі із заздалегідь заданими хімічними, механічними та експлуатаційними властивостями, що поєднують високу міцність теплостійкість, корозійну та зносостійкість тощо.

За словами Генерального директора АТ «СМНВО-Інжиніринг» Володимира Лук’яненка, наявність печі ЕШП дозволить зняти залежність виробничого циклу підприємства від постачання сталі сторонніми виробниками й значно скоротити витрати і собівартість виготовлення продукції, що підвищить конкурентні переваги об’єднання та дозволить підняти рівень продукції сумських машинобудівників до світового рівня, і навіть перевищити аналоги конкурентів.

Слід зазначити, що метал, виготовлений методом ЕШП, винятковий за своїми характеристиками. Сьогодні всі світові лідери хімічного та енергетичного машинобудування використовують його у своїх машинах та агрегатах. Для сумських машинобудівників власне виробництво металу ЕШП – це ще й можливість конкурувати з іншими підприємствами у роботах, пов’язаних з розвитком ядерної енергетики України. Одним із напрямків такої роботи, згідно з Указом Президента України №406/2020 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики», буде зведення енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції.

Президент компанії «ЕЛМЕТ-РОЛ» професор, доктор технічних наук Лев Медовар зауважив, що у Сумах побудують піч, розроблену за останніми науковими досягненнями у цій сфері. Подібні проєкти компанією вже реалізовувались у Японії, Китаї, Індії та інших країнах.

Спорудження печі здійснюватиметься із залученням зовнішніх джерел інвестицій. Для оптимізації витрат керівництвом АТ «СМНВО-Інжиніринг» ухвалене рішення закупити лише проєкт та технологію ЕШП, а весь комплекс робіт з виготовлення обладнання виконають фахівці підприємства. Це, крім всього, дозволить підвищити зайнятість та заробітки робітників підприємства. Для міста запровадження нового виробництва дасть нові робочі місця, а, отже, і надходження до місцевої казни. 

®

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 46227 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:50
Мать-героиня из Конотопщины отметила 100-летний юбилей
Сегодня 16:00
В детской больнице Св. Зинаиды в Сумах провели инструктаж по пожарной безопасности
Сегодня 15:54
На Сумщине супруги дважды стали жертвами мошенницы
Сегодня 15:33
Юная сумчанка получила премию на Всеукраинском фестивале искусств «Волшебный мир»
Сегодня 15:18
На Сумщине снова несчастные случаи с детьми: полицейские напоминают родителям о бдительности
Сегодня 14:59
Полиция Ахтырки поймала мошенника, который завладел чужим гаджетом
Сегодня 14:46
В Сумах очередная электроопора пострадала от пьяного водителя (видео)
Сегодня 14:19
В Сумах разыграли Кубок Ассоциации футбола Сумской области
Сегодня 14:14
На Сумщине производителя кондитерских изделий оштрафовали на 94 тысячи
Сегодня 13:43
На Сумщине определили 6 округов для проведения ВНО
Сегодня 13:29
В Украине вводят электронные трудовые книжки
Сегодня 13:25
view counter

Статьи

5 порад фахівцям, які працюють дистанційно
Сегодня 11:19
ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
Вчера 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
Вчера 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
03.02.2021 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
03.02.2021 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
03.02.2021 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
02.02.2021 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
02.02.2021 13:28
Українець, який підкорив Америку
02.02.2021 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Статистика коронавируса на Сумщине продолжает снижаться
01.02.2021 12:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.