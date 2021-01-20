В Сумах подвели климатические итоги января В январе преобладала неустойчивая, теплее обычной, с колебаниями температуры воздуха, с частыми осадками погода, обусловленная активной циклонической деятельностью с юго-запада.

В середине месяца в тылу южного циклона состоялся заток холодного воздуха, наблюдалось существенное снижение температуры воздуха.

Средняя месячная температура воздуха составляла 3,5-4,5 °С мороза, что на 3,5-4 °С выше нормы.

Максимальная температура воздуха в третьей декаде января повышалась до 6-8 °С тепла. Минимальная температура воздуха в середине января снижалась до 23-29 °С мороза.

Осадков за месяц выпало на большей территории области 47-67 мм, что составляет 120-160% месячной нормы.

Вследствие оттепелей, выпадения дождя высота снежного покрова в течение месяца менялась и на конец января в среднем его высота на большей территории области была 5-19 см при средней многолетней 7-14 см, сообщает Сумской областной гидрометцентр.