В Сумах подвели климатические итоги января

В середине месяца в тылу южного циклона состоялся заток холодного воздуха, наблюдалось существенное снижение температуры воздуха.
Средняя месячная температура воздуха составляла 3,5-4,5 °С мороза, что на 3,5-4 °С выше нормы.
Максимальная температура воздуха в третьей декаде января повышалась до 6-8 °С тепла. Минимальная температура воздуха в середине января снижалась до 23-29 °С мороза.
Осадков за месяц выпало на большей территории области 47-67 мм, что составляет 120-160% месячной нормы.
Вследствие оттепелей, выпадения дождя высота снежного покрова в течение месяца менялась и на конец января в среднем его высота на большей территории области была 5-19 см при средней многолетней 7-14 см, сообщает Сумской областной гидрометцентр.