БК «СумДУ» снова сильнее «Инваспорта» Сегодня, 1 февраля, в Днепре прошла повторная игра перенесенного 8-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Местный «Инваспорт» принимал БК «СумДУ». Как и в воскресенье, снова сильнее были гости 88:97 (9:29, 32:23, 21:27, 26:18).

Лучшим в составе сумчан стал Игорь Стародуб, которому не хватило всего одной передачи до трипл-дабла, – 26 очков + 11 подборов + 9 передач. Также отличились Александр Прокопенко – 19 очков + 5 передач, Игорь Юркевичус – 14 очков, Всеволод Чесак – 14 очков + 10 подборов.

После этой игры у сумчан по 7 побед и поражений и 6-е место в турнирной таблице гурппы 1 по очкам, но 4-е по проценту побед.