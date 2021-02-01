Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание в помещении магазина 31 января в 16:07 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в помещении продовольственного магазина по ул. Вишневая в с. Новая Сечь Сумской ОТГ.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя из-под кровли. На место происшествия были направлены дежурные караулы 3-й государственной пожарно-спасательной части и 27-го государственного пожарно-спасательного поста.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено кровлю и внутреннюю облицовку стен по всей площади, холодильное и торговое оборудование, бытовую технику и продукцию на продажу. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага горения.

В 17:25 возгорание локализовали, а в 19:19 - потратив на тушение почти 11,5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.