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Сергей Скакун
Сергей Скакун
01.02.2021 13:48515

На Сумском НПО осталось всего 100 работников

В Сумах создадут рабочую группу по решению вопроса крупнейшего должника по зарплате.

Мэр Сум Александр Лысенко распорядился немедленно заняться вопросом погашения задолженности по заработной плате работникам АО «Сумское НПО».

Для этого он инициировал создание специальной рабочей группы, а также предложил рассмотреть возможность реструктуризации задолженности предприятия перед работниками.

«Мы должны помогать городу и его жителям, которые, в том числе, работают на АО «СМНВО». Я уже общался с руководством завода, знаю их желание восстановить прежний рабочий темп. В частности, на прошлой неделе задолженность погашена на сумму 1,7 млн грн, и это довольно неплохой показатель. Но, общая сумма - значительная, поэтому обращаться с вопросом реструктуризации, предоставления соответствующего графика, послужит определенной гарантией», - подчеркнул чиновник.

И уже сегодня Александр Лысенко вместе с заместителем городского головы Верой Мотречко, начальником управления по труду Анатолием Занченко провел встречу с представителями трудового коллектива предприятия, где говорили об организации дальнейшей работы в направлении решения данной проблемы.

Суммарная задолженность АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» перед работниками работникам достигает 235,8 млн грн, что, как отметил Анатолий Занченко, является рекордом не только для города, но и области. На предприятии в настоящее время осталось 100 человек, и 50 - работают неполное рабочее время. По АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение - Инжиниринг» задолженность выплачена.

Экономика
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