Сумщина долучилася до меморандуму щодо кібербезпеки дітей У Сумах у форматі «круглого столу» «Об’єднуємо зусилля заради кібербезпеки дітей» провели презентацію проєкту «Обізнані і захищені».

За підсумками засідання учасники підписали багатосторонній Меморандум про співпрацю і взаємодію, де визначені загальні умови співробітництва сторін у ході реалізації проєкту.

Реалізує проєкт «Обізнані і захищені» громадська організація «Ліга сучасних жінок» за фінансової підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Метою цього проєкту є попередження кіберзлочинності та експлуатації дітей, які перебувають в інтернатних закладах та центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.

Участь у засіданні «круглого столу» за дорученням голови Сумської облдержадміністрації Василя ХОМИ взяли директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Михайло ДУБРОВСЬКИЙ, начальник Служби у справах дітей Юрій КАЛІНОВСЬКИЙ і директор Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна ШЕВЧЕНКО.

Голова громадської організації «Ліга сучасних жінок» Ольга ПОЛЯКОВА привітала всіх присутніх та закликала об’єднуватися заради кібербезпеки дітей.

«Питання кібербезпеки дітей надзвичайно важливе сьогодні. Навіть дорослі не повністю усвідомлюють ризик кіберзагроз, годі й казати про дітей», – зауважив Михайло Дубровський.

Начальник служби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації Юрій КАЛІНОВСЬКИЙ додав, що відсутність турботи, недостатність спілкування з батьками та ровесниками спонукає дітей до віртуального спілкування через Інтернет, соціальні мережі, що може спричинити катастрофічні наслідки, адже дитина сам на сам з інформацією різної якості, жорстокості, насильства, неякісної реклами, шахрайства, фейків, пропаганди наркотиків тощо.

«Діти є особливою соціально-демографічною групою віком до 18 років, яка має свої специфічні інтереси та права, але не володіє достатньою спроможністю їх відстоювати та захищати, – говорив Юрій Каліновський. – На виконання заходів з проведення профілактичної роботи захисту дітей від жорстокого поводження, в тому числі кіберзлочинів, служба у справах дітей, здійснює своєчасне виявлення дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, їх облік, систематичну перевірку умов утримання і виховання дітей».

У центрах соціально-психологічної реабілітації Сумської області заплановані заходи з попередження кіберзлочинності та експлуатації дітей. Передбачається, що за результатами реалізації Проєкту у вихованців центрів будуть сформовані чіткі уявлення про небезпеки Інтернет-мережі та інших інформаційно-комунікативних технологій; розвинуто навички безпечного користування сучасними інформаційно-комунікативними технологіями.

Підписантами Меморандуму наразі є Громадська організація «Ліга сучасних жінок», Департамент кіберполіції Національної поліції України, Департамент соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації, Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації, Служба у справах дітей Сумської облдержадміністрації, Сумський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка.