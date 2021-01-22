Что сумчане пытаются пронести в суды (фото) На Сумщине судебные охранники продолжают предупреждать попытки проноса в органы судебной власти запрещенных предметов.

Так, в течение января защитники Фемиды обнаружили более 74 опасных для окружающих предметов, которые пытались пронести в судебные учреждения посетители, пренебрегая установленными правилами пропускного режима.

Большинство запрещенных предметов, с которыми посетители пытались пройти в судебные учреждения, это: ножи - 41 ед., пневматическое оружие - 2, баллончики, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия - 18 ед. Были и попытки пронести (13 случаев) ножницы, отвертки, аналогичные заостренные предметы и т.п.

Служба судебной охраны еще раз напоминает всем посетителям судебных учреждений, что в помещения органов и учреждений системы правосудия запрещается пропускать лиц с боеприпасами, огнестрельным, газовым оружием и устройствами для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, баллончиками, снаряженными веществом слезоточивого (слезоточивого или раздражающего) действия, наркотическими, легковоспламеняющимися, взрывоопасными, радиоактивными и ядовитыми веществами, с колюще-режущими предметами.

Не стоит приносить в помещения судов и органов системы правосудия вещи повышенной опасности. Заранее учитывайте это во время посещения судебных учреждений.