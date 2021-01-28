Ахтырчанин отметил 100-летний юбилей Мэр Ахтырки Павел Кузьменко вместе с начальником управления социальной защиты населения Татьяной Коваленко поздравили жителя города со 100-летним юбилеем.

Родился Задереев Федор Андреевич 1 февраля 1921 года в селе Кобылянка Черниговского района Черниговской области. Отец работал бакенщик, мать не работала, растя 6 детей.

В 14 лет Федор с другом поехали в город Чернигов, работали на макаронной фабрике, затем на музыкальной фабрике. В 1939 году, когда исполнилось 18 лет, был призван в армию, в г. Нахичевань (город в Азербайджане, столица одноименной Нахичеванской Автономной Республики). С начала Второй мировой войны был направлен в город Харьков. Участвовал в боевых действиях, получил 2 ранения (в 1942 и 1943 годах). После второго ранения Федор Андреевич был направлен в учебную бригаду Ульяновской области, а после учебы назначен командиром взвода запасного полка противотанкового оружия. Прошел всю войну, участвовал в форсировании Дона, дошел до Берлина. В 1946-1947 годах Задереев Федор служил в почетном карауле при штабе оккупационных войск в Потсдаме (Германия). Награжден орденом «За мужество» III степени.