В Сумах на Троицкой и Горького произошли ДТП На улице Троицкой в автопроисшествии попали Geely и Citroen Berlingo.

А на перекрестке улиц Горького - Набережная реки Сумки транспортные средства Chevrolet Camaro и ГАЗ. В обоих случаях водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили европротоколы.