Сумчанки с призами на чемпионате по поул спорту 30-31 января в Киеве проходил чемпионат Pole&Aerial Talent.

Сумчанки завоевали две медали. Татьяна Опаренко среди юниоров 14-17 лет в категории «соло полупрофессионалы Pole sport, Pole Art» заняла первое место. Второе место в категории «любители взрослые воздушное кольцо» заняла Виктория Екименко.

В ТОП-5 вошла Валерия Мельник (категория «соло любители», юниоры 14-15 лет, Pole sport, pole art), в ТОП-10 - Екатерина Северина (категория «соло любители», дети 12-13 лет, Pole sport, pole art, топ-10).

Дебютировали на чемпионате Виктория Екименко (воздушное кольцо, соло любители, взрослые 18+), которая заняла второе место, Милана Сокур (дети 8-10 лет, соло любители, воздушное кольцо) и Анастасия Мищенко (юниоры 12-15 лет, соло любители, воздушное кольцо) – обе в ТОП-10, Маргарита Марченко (pole sport, соло любители, pole art взрослые 18+) – в ТОП-5.