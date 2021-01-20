В Сумах госпитализировали одного человека с переохлаждением Об этом сегодня, 1 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на прошлой неделе в лечебных учреждениях продолжали функционировать пункты обогрева, в которые обратились два человека. Одного с общим переохлаждением госпитализировали.