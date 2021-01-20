Сумчане стали больше болеть ОРВИ Об этом сегодня, 1 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельного мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1179 случаев заболевания ОРВИ, что на 19,9% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 42% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 446,3 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня – 665,3. Госпитализировано на прошлой неделе 62 жителей города. Это 5,3% ото всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальные случаи не зарегистрированы.

На сегодня 1568 человек провели вакцинацию против гриппа.