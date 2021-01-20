У жителя Сумщины нашли нелегальное оружие и боеприпасы У жителя Конотопского района правоохранители обнаружили и изъяли оружие и большое количество боеприпасов.

По месту жительства 59-летнего жителя села Салтыково Конотопского района было изъято предмет, внешне похожий на пистолет, 10 патронов калибра 7,62 мм, 278 патронов калибра 5,6 мм и 94 патрона к охотничьему ружью 16 калибра. По словам гражданина, все это он нашел около пяти лет назад во время земляных работ.

Изъятое было направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

Правоохранители раз предостерегают граждан: если вы обнаружили предметы, похожие на оружие или боеприпасы, следует немедленно сообщить об этом в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Проводятся все необходимые следственные действия для установления места «находки» и цель ее хранения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.