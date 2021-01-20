На Ривненщине в аварии погибла жительница Сум Полицейские расследуют смертельное ДТП, в котором погибла жительница города Сумы.

Сообщение о смертельном ДТП вблизи села Грановка Дубенского района поступило в полицию 31 января, около 14:35.

Следователем следственного управления установлено, что водитель автомобиля «Toyota Auris», 42-летняя жительница города Сумы, на закругленном участке дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с грузовым автомобилем «DAF» под управлением 59-летнего жителя Харьковской области.

Полученные водитель травмы оказались несовместимы с жизнью. Кроме того, в салоне легковушки также находился 23-летний сын водительницы. Его с предварительным диагнозом ушиб грудной клетки, бедра, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга госпитализировали в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Водитель грузовика в результате ДТП не пострадал и в соответствии с освидетельствование был трезв.